сегодня в 17:40

Порядка 70 вопросов задали жители Мытищ на встрече с представителями власти

Эффективным способом решения бытовых вопросов и сложных проблем для многих мытищинцев уже традиционно становится формат «выездных администраций», которые прочно вошли в деятельность местного самоуправления, сообщает пресс-служба администрации горокруга Мытищи.

Очередная встреча прошла в школе № 35 имени В. В. Рюмина, расположенной в ЖК «Императорские Мытищи».

Первый заместитель главы городского округа Мытищи Олег Сотник совместно с заместителями главы, председателем Совета депутатов округа Андреем Гореликовым, руководителями профильных управлений приняли более 30 жителей, пришедших на встречу. Прием сегодня вели и нотариусы.

Всего в формате «выездной администрации» рассмотрено 69 вопросов. В основном они касались земельных тем, состояния дорог и транспортной инфраструктуры. Все вопросы зафиксированы. Часть из них удалось решить на месте, остальные вопросы взяты на контроль.

Если остались нерешенные вопросы, то можно заполнить анкету обратной связи по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в Подмосковье важно уделять внимание проблемам и отвечать на вызовы.

«Наша задача разговаривать с жителями там, где есть проблемы», — сказал Воробьев.