Порядка 600 саженцев деревьев высадили в Серпухове
Фото - © ФОТО: ФИЛИАЛ «РУССКИЙ ЛЕС» ГКУ МО «МОСОБЛЛЕС»
Около 600 саженцев хвойных деревьев высадили в Серпухове. Добровольческая организация «Наследие» обратилась в филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» с просьбой выделить земельный участок для посадки сеянцев. Место для высадки было выбрано в Данковском лесничестве, неподалеку от м. Карпова Поляна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.
Волонтеры провели высадку четырехсот саженцев сосны и двухсот саженцев ели с закрытой корневой системой, предоставленных Ивантеевским питомником. В этом процессе активно участвовали дети, разделяя общее стремление к сохранению природы.
В будущем эта лесная зона станет новым домом для местной дикой природы. Уже следующей весной волонтеры из «Наследия» планируют вновь посетить «Русский лес», чтобы оценить, как прижились новоселы. В ближайшие недели они также планируют посетить дубы и кедры, высаженные в Ступино осенью прошлого года.
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