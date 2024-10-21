Порядка 600 саженцев деревьев высадили в Серпухове

Около 600 саженцев хвойных деревьев высадили в Серпухове. Добровольческая организация «Наследие» обратилась в филиал «Русский лес» ГКУ МО «Мособллес» с просьбой выделить земельный участок для посадки сеянцев. Место для высадки было выбрано в Данковском лесничестве, неподалеку от м. Карпова Поляна, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Волонтеры провели высадку четырехсот саженцев сосны и двухсот саженцев ели с закрытой корневой системой, предоставленных Ивантеевским питомником. В этом процессе активно участвовали дети, разделяя общее стремление к сохранению природы.

В будущем эта лесная зона станет новым домом для местной дикой природы. Уже следующей весной волонтеры из «Наследия» планируют вновь посетить «Русский лес», чтобы оценить, как прижились новоселы. В ближайшие недели они также планируют посетить дубы и кедры, высаженные в Ступино осенью прошлого года.

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