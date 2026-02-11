Порядка 60 тысяч услуг оказали МФЦ Ленинского округа с начала 2026 года

С начала января 2026 года многофункциональные центры Ленинского городского округа предоставили жителям 58 975 услуг. Из общего числа оказанных услуг 41 932 были предоставлены в универсальных окнах приема заявителей, а 17 043 услуги получены в электронном виде через порталы государственных и региональных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

«Мы продолжаем работать в режиме высокой интенсивности, обеспечивая жителям доступ к государственным и муниципальным сервисам. Мы видим, что электронный формат становится все более привычным для заявителей, особенно в вопросах получения справок и выписок, в то время как регистрационные действия и оформление документов, удостоверяющих личность, по-прежнему требуют очного присутствия», — отметил директор МБУ Ленинского городского «МФЦ» Виктор Митрохин.

Наиболее востребованными услугами среди населения, оказанными в бумажном виде, стали: регистрация жителей по месту проживания или пребывания, получение результатов услуг от Единого портала государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), а также оформление паспорта удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Среди электронных услуг лидируют: уведомления о прибытии и убытии иностранных граждан, получение выписки из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и выписки из домовой книги.

В многофункциональном центре жителям доступны и другие сервисы. В их числе — консультирование и прием заявлений по обращению с твердыми коммунальными отходами Каширского регионального оператора. Для маломобильных категорий населения — пожилых людей и инвалидов — действует выездное обслуживание по всей территории Ленинского городского округа. Отдельное внимание уделяется специализированной помощи участникам специальной военной операции и их близким.

На территории муниципалитета ежедневно и без выходных работают 4 офиса: центральный офис в городе Видное, офис «Бутово-Парк», «Лопатино» и «Цифровой МФЦ „Пригород Лесное“.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.