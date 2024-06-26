Порядка 60 человек посетили ярмарку вакансий в Истре 25 июня

Порядка 60 жителей округа и студентов посетили ярмарку вакансий, которая прошла 25 июня в МБУ РМ «Молодежный центр». Мероприятие состоялось при поддержке администрации городского округа Истра и ГКУ МО «ЦЗН МО» в рамках реализации федерального проекта «Содействие занятости», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Вакансии для соискателей представили более 20 местных предприятий и учреждений. В их числе — АО «Истринская Теплосеть», МБУ «ЖКУ г. о. Истра», МБУ «ДОДХИБИМР», ООО «Мясокомбинат Павловская Слобода», ЗАО «Дедовский хлеб», МОУ «СОШ № 2», МОУ «Лицей г. Истра», АО «Истринская сыроварня» и многие другие.

В числе вакансий, которые требовались предприятиям, были руководящие должности и рабочие профессии. Требовались менеджеры, юристы, специалисты кадровой службы, трактористы, водители, рабочие зеленого хозяйства, электросварщики, мастера котельных, инженеры, операторы и другие специалисты. В этот день каждый посетитель ярмарки смог подобрать для себя подходящую профессию.

Проведение ярмарки трудоустройства в Подмосковье стало доброй традицией. Мероприятие помогает работодателям закрыть кадровую потребность, а жителям — найти работу на территории своего городского округа.

Прямой диалог работодателя с соискателем — это прекрасная возможность для поиска работы мечты в своем округе, а для выпускников школ, колледжей и вузов — шанс познакомиться с востребованными профессиями на рынке труда, а также лично передать свои резюме и портфолио представителям интересующих предприятий и учреждений.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что безработица в регионе сейчас находится на очень низком уровне.

«У нас крайне низкая безработица и ее, можно сказать, практически нет. Ищем специалистов, тех, кто умеет работать руками — технологов, инженеров, все это на вес золота, врачей, как и прежде. Понимаем, что ситуация в следующем году будет непростой, но мы собраны, мы настроены на результат», — сказал глава региона.