Порядка 500 реутовчан стали участниками финальной экоакции 2024 года

Экологические акции по сбору и сортировке отходов пользуются в Реутове большой популярностью. В финальную в этом году акцию по раздельному сбору мусора пришли около 500 жителей округа, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

За 2 часа реутовчане принесли на площадку акции более полутора тонн различных фракций, таких как пластик, стекло, бумага и металл. Все это в дальнейшем будем переработано и получит вторую жизнь в виде полезных товаров.

Бумажный мусор, например, становится сырьем для изготовления бумажных полотенец, картона и других хозяйственных товаров. Из пластика делают строительные материалы, полиэфирное волокно, упаковочную ленту и геотекстиль. Металл необходим для производства канцелярских товаров.

Организаторами акции выступили Региональный оператор по обращению с ТКО вместе с коллективом экосообщества «Раздельный сбор», при поддержке волонтеров городского округа Реутов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.