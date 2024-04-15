Порядка 500 рабочих мест представили на ярмарке вакансий в Подольске

Всероссийская ярмарка трудоустройства «Работа России. Время возможностей» прошла в Московском областном центре занятости населения в округе Подольск. В ней приняли участие 25 работодателей из таких предприятий, как АО «НИИ НПО «ЛУЧ», «ЗиО-Подольск», полиграфическое производство «Премиум Стандарт», ЗАО «ЭПК», ООО «Акбар» и другие организации. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На мероприятии представили 500 рабочих мест, которые актуальны и для студентов образовательных учреждений.

«Работодатели запустили на своих площадках стажировки или практику для обучающихся, чтобы в будущем молодое поколение спокойно выбирало направление, которое им нравится», — рассказала замначальника отдела кадрового консультирования Анастасия Катанова.

Более 400 человек посетили центр занятости населения (ЦЗН), из них 50 получили предложение для трудоустройства. Студентам и несовершеннолетним гражданам была предоставлена возможность узнать о временных рабочих местах в летний период.

«Я учусь в колледже «Московия» на втором курсе по специальности «Организация перевозок на воздушном транспорте». Наш колледж представил возможность посетить ярмарку вакансий. Я считаю, что это мероприятие помогает определить будущее, получив работу», — рассказал студент колледжа «Московия» Даниил Федоров.

В этот день специалисты ЦЗН подсказали, как грамотно составить резюме, а также как побороть волнение перед собеседованием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил о важности привлечения кадров в образовании и здравоохранении.

«Еще раз подчеркиваю, тема кадров также в сфере образования выходит на очень заметные позиции. Лучшая моя рекомендация вам и главам уже сейчас задуматься, <…> какие мероприятия мы можем предложить для того, чтобы удержать лучших врачей. <…> Наша задача: чтобы были конкретные результаты на каждой территории», — подчеркнул Воробьев.