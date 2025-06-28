Порядка 500 молодых профессионалов трудятся в ЖКХ Подмосковья

Вот уже более 20 лет в России отмечается День молодежи. Это праздник энергии, потенциала и новых возможностей. В Министерстве ЖКХ Подмосковья и его подведомственных организациях работает около 500 молодых мастеров своего дела. Об этом сообщила пресс-служба министерства.

Свыше 150 молодых специалистов работают в Управлении технического надзора капитального ремонта, более 170 — в МосОблВодоканале, порядка 160 — в Фонде капитального ремонта.

Максим Пантелеев — 29 лет, слесарь аварийно-восстановительных работ 5-го разряда. Трудится в отрасли с 22 лет. В ЖКХ пришёл по рекомендации знакомого и остался — понравился коллектив, доброжелательные наставники. Сам Максим считает себя счастливым человеком и мечтает о реализации своих знаний по механизации и робототехнике в дальнейшей профессиональной деятельности и отрасли. Он уверен, что модернизация и цифровизация уже далеко не будущее, а скорее настоящее ЖКХ.

Денис Лебедев — 26 лет, руководитель проекта Фонда капитального ремонта. После школы решил, что хочет приносить пользу Родине. Сейчас он делает все, чтобы организовать качественную работу подрядных организаций в части капремонта МКД и обеспечить надежные жилищные условия для граждан. Несмотря на юный возраст, в ведении Дениса 6 округов — Щёлково, Талдомский, Королев, Дмитровский, Мытищи и Дубна.

Израиль Мовсесян — 27 лет. Его компетенции охватывают разработку и проверку технических заключений о конструкциях и сооружениях, контроль качества проектов и координацию деятельности экспертов. Именно от точности его работы зависит качество техобследования МКД, школ, больниц и другой инфраструктуры. Он работает с ключевыми объектами, в том числе, теми, которых коснулись чрезвычайные ситуации. Благодаря упорству и профессионализму, стремительно вырос от эксперта до заместителя начальника отдела.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер. «Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.