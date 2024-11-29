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Порядка 500 абитуриентов пришло на день открытых дверей в университет Королева

В конце ноября в технологическом университете им. А. А. Леонова прошел единый день открытых дверей «ТехноФест». Встреча с абитуриентами собрала около 500 абитуриентов и их родителей, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе мероприятия будущие студенты создавали телеграм-ботов, учились структурировать кабельные системы, управляли роботами, погружались в виртуальную реальность и узнавали новое об особенностях работы в таможенной службе.

Кроме этого, абитуриенты смогли познакомиться с творческими секциями университета, принять участие в розыгрыше и выиграть призы.

Ведущем первого «ТехноФеста» был Дмитрий Нестеренко — эксперт в международном образовании, академический директор модели образования UIS и автор канала «Как учат у них».

В Московской области делают особый упор на развитие колледжей, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Колледжи требуют особого подхода, и мы подписываем договоры с предприятиями, которые позволяют ребятам и иметь наставника, и видеть перспективу», — подчеркнул Воробьев.