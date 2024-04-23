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Порядка 50 млн рублей выплатили жителям Подмосковья по соцконтракту с января

С начала года в Подмосковье заключили порядка 300 социальных контрактов, половина из которых — на открытие собственного дела. Выплата может составить 350 тысяч рублей. Всего на эту меру поддержки уже выделено почти 50 млн рублей, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Социальный контракт — это мера поддержки, которая помогает жителям преодолеть трудную жизненную ситуацию или открыть собственное дело», — рассказала Первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Получить необходимое финансирование и поддержку, благодаря социальному контракту, смог житель Егорьевска Юрий Бурлаков, который решил осуществить свою мечту и открыть столярную мастерскую.

Как рассказал Юрий, на полученную от государства финансовую поддержку приобрел дорогостоящий фрезерный станок и сегодня он создает на заказ и серийно изделия из ценных пород древесины.

В ведомстве уточнили, что размер выплат по социальному контракту составляет от 60 до 350 тысяч рублей и зависит от целей.

«В региональном бюджете на эти цели предусмотрено более 210 млн рублей», — дополнила Болатаева.

Оформить социальный контракт можно электронно через портал госуслуг по ссылке.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.