Порядка 4,8 тыс молодых родителей Ленинского округа воспользовались мерами поддержки при рождении детей

За 2025 год в подмосковном Ленинском городском округе 382 женщины, ставшие мамами в Видновском перинатальном центре, получили подарочные наборы «Я родился в Подмосковье». Еще порядка 4,4 тысячи молодых родителей выбрали денежную выплату в размере 20 тысяч рублей, сказали в пресс-службе главы городского округа Станислава Каторова.

Эти меры поддержки реализуются в Ленинском округе с 2019 года в рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

«Молодые семьи округа могут выбрать один из двух вариантов помощи. Подарочный набор включает более 50 полезных предметов для мамы и малыша: одежду, постельное белье, игрушки, косметику, средства гигиены и другие необходимые вещи. Универсальный набор подходит как для мальчиков, так и для девочек, что делает программу доступной для всех молодых семей. Все принадлежности упакованы в специальный бокс с поздравлением от губернатора Московской области Андрея Воробьева», — отметили в Видновском перинатальном центре.

Уточняется, что альтернативой является денежная компенсация в размере 20 000 рублей. Для ее получения достаточно подать заявление через региональный портал государственных услуг Московской области. Средства поступают на счет заявителя в течение 10 рабочих дней с момента подачи документов.

В пресс-службе добавили, что право на получение поддержки имеют граждане Российской Федерации, чьи дети родились в медицинских учреждениях Подмосковья и зарегистрированы в органах ЗАГС Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.