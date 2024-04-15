Порядка 450 сотрудников Балашихинской больницы приняли участие в субботнике

Медики присоединились к месячнику чистоты и благоустройства, который проходит в округе с 1 по 30 апреля. В субботу, 13 апреля, сотрудники всех подразделений больницы вышли на очередную уборку территории.

«Во время субботника сотрудники собрали с внутренней территории своих подразделений почти 20 кубометров мусора. Это прошлогодние листья, ветки и прочий мусор. Подготовили 3 клумбы для высадки кустарников, покрасили бордюрный камень. В общей сложности работа проводилась на территории площадью порядка 8 тыс. квадратных метров», — рассказал заместитель главного врача по хозяйственным вопросам Евгений Пеплов.

Кроме того, медики провели генеральную уборку служебных помещений, своих рабочих мест. Следующий субботник состоится 20 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе власти находят ресурсы, чтобы привести в порядок парки и скверы.

«Мы целенаправленно уже много лет находим ресурсы, чтобы привести в порядок городские парки, которые помнят и знают разные поколения», — сказал Воробьев.