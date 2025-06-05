Порядка 3500 жителей посетили праздник на новой набережной в Ленинском округе

Настоящей точкой притяжения жителей Видного стала новая благоустроенная набережная Малого Тарычевского пруда. Первое же развлекательное мероприятие, организованное здесь компанией «Брусника», собрало 3,5 тысячи человек. Об этом сообщили в пресс-службе главы Ленинского городского округа.

«Мы очень долго ждали, когда благоустроят нашу набережную, и теперь сюда приходим каждый день. Видим, что люди с удовольствием гуляют, отдыхают. Конечно, появилась хорошая возможность проводить праздники для детей и другие досуговые мероприятия», — рассказала председатель совета одного из расположенных рядом МКД, представитель депутатского корпуса Ленинского округа Юлия Одинцова.

В честь начала лета на набережной устроили веселые игры с аниматорами, мастер-классы, угощали ребят мороженым и напитками в лимонад-баре. Атмосферу летнего отдыха создавала музыка в исполнении кавер-группы и начавшая работу лодочная станция: по случаю праздника катание на лодочках было абсолютно бесплатным для родителей с детьми, а сеанс длился 30 минут.

«Проект по благоустройству Малого Тарычевского пруда в общей сложности длился больше года. За это время очистили водоем, поработали с береговой линией, установили детские и смотровые площадки из экологичных материалов. Это первый такой проект в нашем округе», — подчеркнул глава муниципалитета Станислав Каторов.

Он также рассказал, что в 2025 году еще три локации Ленинского округа планируется сделать более благоустроенными. Это набережная Нижнего Ащеринского пуда в поселке Развилка, сквер между домами 43 и 45 также в Развилке и сквер в поселке Измайлово.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.