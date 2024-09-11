Порядка 30 «народных троп» обустроили в Клину с начала лета

В Клину завершены работы в рамках программы обустройства тротуаров «Пешком», запланированные на этот год. Было отремонтировано порядка 27 «народных троп», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранней весной с учетом мнения жителей округа в план работ на 2024 год включили пешеходные коммуникации в г. Высоковск, п.Чайковского, д. Ново-Щапово, п.Зубово, д. Елгозино и с. Петровское.

Реализация программы «Пешком» позволила обеспечить жителям удобный пеший маршрут до дома, автобусной остановки, школы или детского сада. Ранее, вспоминают местные жители, эти дорожки были в грунте или в песчано-гравийной смеси, а теперь — в асфальте, да еще и с удобным бордюром.

Так, в деревня Соголево новая пешая коммуникация облегчила жителям доступ к детской площадке между домами № 3А и № 4А. В деревне Новощапово по Центральной улице построили проход от спортивной площадки до тренажеров. В поселке Чайковского жители получили удобный маршрут от школы до магазина.

Программа «Пешком» была запущена в 2021 году по инициативе губернатора Московской области А. Ю. Воробьева. За последние три года в г. о. Клин благоустроено более 80 пешеходных троп.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что жители лучше знают, как удобнее добираться до остановки или школы, а власти Подмосковья хотят, чтобы привычный маршрут был комфортным и безопасным, поэтому обустраивают протоптанные дорожки.

Все «народные тропы» приведут к единому стандарту.