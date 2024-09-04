Порядка 3 т гумпомощи было собрано в Дзержинском в рамках Дня города

1 сентября в городском округе Дзержинский отметили День города. Главными площадками стали школьный стадион у лицея № 6 «Парус» и улица Лесная, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

На самой оживленной площадке праздника был развернут пункт сбора гуманитарной помощи. Одним из первых участие в сборе гумпомощи принял коренной житель Дзержинского, участник СВО, который в феврале был демобилизован. Дмитрий по своему опыту знает, как важна поддержка тыла для бойцов, которые несут службу на передовой. Участник СВО с мамой принесли продукты питания и медикаменты.

Ребята из местного отделения региональной организации «Волонтеры Подмосковья» обеспечили бесперебойную работу пункта в течение всего праздника. Неравнодушные жители собрали порядка 3 тонн гуманитарного груза для наших бойцов в зоне СВО, жителей приграничных районов Курской и Белгородской областей, а также освобожденных районов РФ.

«Каждый вклад наших жителей станет ценным подспорьем для тех, кто сейчас нуждается в помощи и поддержке. Благодарю всех за отзывчивость и милосердие! Вместе — мы сила!», — отметил глава города Андроник Пак. Он также принял участие в сборе гуманитарной помощи.

На площадке «Помощь СВОим» горожане смогли принять участие в мастер-классе по плетению маскировочных сетей, учились изготавливать окопные свечи. Жители разных возрастов написали письма поддержки бойцам в зону СВО. «Я желаю нашим солдатам скорейшей Победы, здоровья и сил», — поделилась содержанием своего письма юная участница акции «Письмо солдату».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поблагодарил волонтеров региона. Он подчеркнул, что добровольцы занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы.

«Я благодарен всем волонтерам, особенно тем, кто является лидерами этого движения — наставникам. <…> Эти люди занимаются очень важными вопросами, решают многие проблемы, которые сегодня волнуют всех нас», — сказал он.

Глава региона подчеркнул, что волонтеры помогают решать многие вопросы, которые связаны с проведением СВО: с помощью, реабилитацией и раненых, и семей.