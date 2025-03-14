Порядка 200 километров рек расчистили в Подмосковье в 2024 году

Сегодня в мире отмечается международный день рек. Дата ведет начало с 1997 года, когда в Бразилии состоялась международная конференция против строительства крупных плотин, которая поддержала учреждение нового праздника. Так, в 2024 году в Подмосковье было расчищено 200 километров рек в 12 городских округах, в том числе из них 35 километров было освобождено от донных отложений (реки Ликова, Ходца, Сестра и Македонка), сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

В Подмосковье протекает более 400 рек, и все они относятся к бассейнам четырех главных: Москвы-реки, Оки, Волги и Клязьмы. Водные ресурсы — одно из главных богатств региона, и состояние водоемов находится на постоянном контроле областного Минэкологии.

Ежегодно Минэкологии Подмосковья организует мониторинг состояния водных объектов. В прошлом году было изучено состояние дна, берегов и водоохранных зон 60 малых рек.

Ведомство поздравляет с праздником всех, кому дороги подмосковные реки и призывает сделать все возможное, чтобы сохранить их чистыми и полноводными.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что каждому чиновнику нужно максимально вникнуть в детали для обеспечения безопасности в Подмосковье.

Также глава региона ранее заявлял, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.