Порядка 200 человек приняли участие в экоакции по сбору вторсырья в Электростали

В рамках акции «РазДельный Сбор» в Электростали было собрано более 80 мешков, пакетов и коробок. В этот раз центральную площадь города посетили около 200 человек, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Электростальцы приносили пластик, стекло, металл, макулатуру и другое вторсырье, которое волонтеры помогли рассортировать и отправить в экоцентр «Сборка». Далее сырье попадет на перерабатывающие предприятия. Также в рамках акции горожане приносили «добрые крышечки», средства от переработки которых пойдут на благотворительные цели.

«На волонтерских акциях „РазДельного сбора“ можно сдать почти 60 разных фракций отходов, которые вернутся в производство и обретут новую жизнь — рассказал руководитель подмосковных „Зеленых“ Артем Ковалев. — В поддержке этой инициативы должны быть заинтересованы все — от простых граждан до государственных институтов. Мы понимаем, что всю систему перестроить разом не получится, но развитие волонтерских инициатив необходимо всячески поддерживать».

Акция «РазДельный Сбор» проходит каждую четвертую субботу месяца с 12:00 до 14:00 в центре города на площади около ЛДС «Кристалл».

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.