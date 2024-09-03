Порядка 20 тыс пар поженились в Подмосковье за лето

В Подмосковье завершился летний свадебный сезон, главной фишкой которого стали выездные локации для регистрации брака. С начала года в регионе связали себя узами брака свыше 33 тыс. пар, из которых почти 20 тыс. выбрали именно летний сезон. Об этом сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«В этом году мы сделали его особенным для подмосковных новобрачных — возможность пожениться на выездной площадке или в парке. А для удобства запустили свадебный портал, который объединил свыше 60 лучших локаций», — сказала первый зампредседателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Нововведение оказалось востребованным у молодоженов и в этом сезоне многие пары выбрали для себя регистрацию брака на свежем воздухе: парк «Патриот», центральный парк культуры в Мытищах и парк им. В. Талалихина, а также усадьбу «Гребнево». В некоторых парках региона для выездной регистрации брака предусмотрены декоративные арки, дизайнерские тумбы, стулья и зонты для гостей.

В ведомстве отметили, что работа выездных площадок будет продолжена с учетом погодных условий, а для удобства и широкого выбора будущие супруги могут выбрать свою локацию. Этот вариант позволяет провести официально семейное торжество, как на территории своего дома, так и в более необычном месте — загородном клубе, ресторане или на берегу озера.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.