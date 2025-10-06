Порядка 20 социально значимых закупок опубликовали в Подмосковье за неделю

С 29 сентября по 3 октября в Московской области в Единой информационной системе и на Едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ опубликовано 19 закупок. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по конкурентной политике региона.

Так, например, опубликованы закупки на выполнение работ по реконструкции котельных в городском округе Лотошино и муниципальном округе Шатура, строительству блочно-модульной котельной в Богородском городском округе. Выполнение работ будет проводиться в рамках программы «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».

Продолжается реализация госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры», в рамках которой отремонтируют МБОУ «Центр Образования № 1» в Красноармейске и МБОУ «Софринский Образовательный Комплекс» в д. Нововоронино округа Пушкинский, а также построят физкультурно-оздоровительный комплекс с крытым катком в Истре.

В рамках программы «Формирование современной комфортной городской среды» планируется комплекс работ по благоустройству территорий лесопарковой зоны в округе Люберцы и округе Жуковский.

Информация о новых закупках в Московской области размещается в Единой информационной системе ( ЕИС ) и на портале Единой автоматизированной системы управления закупками ( ЕАСУЗ ). Малые закупки (до 600 тыс. рублей) можно найти в электронном магазине Московской области.

Комитет по конкурентной политике Московской области напоминает, ежегодно в Московской области заключается около 400 тыс. государственных и муниципальных контрактов.