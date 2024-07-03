Порядка 195 тыс доз вакцины против бешенства разложено в лесах Подмосковья

Ежегодно в Подмосковье осуществляется раскладка вакцины против бешенства для диких плотоядных животных в лесах и труднодоступных местах в виде съедобных брикетов-приманок. С апреля по июнь в регионе было разложено 195 600 доз оральной вакцины для предотвращения опасного заболевания. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Инспекторы госохотнадзора, работающие в усиленном режиме, а также охотпользователи, контролируют ситуацию в сфере распространения АЧС и птичьего гриппа. За последние три месяца падежа кабанов не отмечено, 31 особь добыта в рамках любительской и спортивной охоты, у каждой был взят биоматериал для лабораторного анализа. Вирус АЧС не выявлен», — сказал министр экологии и природопользования Московской области Тихон Фирсов,

Помимо этого, сотрудники Минэкологии и охотпользователи осматривают территории вблизи птицеводческих предприятий и комбикормовых заводов, чтобы установить случаи падежа птицы, в том числе синантропной. За последние три месяца найдены павшими лишь две особи сойки, вируса птичьего гриппа у них не выявлено.

Как отмечал губернатор Московской области Андрей Воробьев ранее, все, что касается экологических вопросов, всегда требует разъяснения.

«Прошу эту тему сопровождать очень подробно, с максимальным погружением», — подчеркнул Воробьев.