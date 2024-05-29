Порядка 18 тыс человек посетили Беличий парк в округе Краснознаменск за неделю

С 20 по 26 мая Беличий парк в городском округе Краснознаменск посетили 18 тыс. человек. Парк находится по адресу: г. Краснознаменск, парк Беличий. Об этом сообщает пресс-служба министерства благоустройства Московской области.

Парк «Беличий» появился в Краснознаменске на территории бывшего детского сада КГБ СССР благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда». За его благоустройство проголосовали местные жители. Общая площадь благоустроенной территории составляет порядка 10 га.

В ходе реконструкции центральные аллеи замостили бетонной плиткой, тропинки выполнили из гранитного отсева и деревянного настила, построили амфитеатр со сценой-подиумом для выступлений и концертов, оборудовали деревянный настил под фуд-корт. Для любителей активного отдыха обустроили несколько спортивных зон. Для маленьких жителей тут появилась игровая горка и детская площадка с мягкой резиновой основой и множеством элементов для игр.

Для прогулок с домашними питомцами оборудовали отдельную площадку. Кроме того, провели благоустройство вокруг водонапорной башни — обустроили места для отдыха со скамьями и деревянным настилом, на всей территории парка установили малые архитектурные формы: скамьи, столы, стулья, парковые кресла, перголы, навигационные указатели, инфостенды, велопарковки. Территорию дополнительно озеленили и установили современную систему освещения.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.