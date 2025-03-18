Порядка 1,7 тыс старшеклассников будут сдавать ГИА в Подольске

В текущем году в Подольске к сдаче государственной итоговой аттестации зарегистрированы 1 669 выпускников. Доля учащихся, выбравших естественно-научные дисциплины, выше среднеобластного показателя. Наиболее популярными остаются профильная математика, физика, информатика, биология и химия, сообщает пресс-служба администрации округа.

«Подготовка к экзаменам организована на высоком уровне. Создали 12 пунктов сдачи и оснастили их камерами, подавителями сигналов телефонов, металлоискателями и оборудованием для печати и сканирования. В марте успешно прошла тренировка по передаче экзаменационных материалов через интернет», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

На контроле администрации находится школьное питание. Завтраки и обеды бесплатно получают почти 20 тысяч учеников начальных классов и более 10 тысяч детей из льготных категорий, в том числе участников спецоперации. Работает проект «Родительский контроль», в ходе реализации которого родители за три месяца провели 271 дегустацию.

В Подольске образованию уделяют особое внимание. Появляются новые школы, растет число учителей, улучшается качество подготовки. Впереди — амбициозные планы и уверенные шаги к их реализации. С 1 сентября откроем школы в микрорайоне Климовск на улице Победы, в ЖК «Новая Щербинка», пристройку к школе № 29. Во всех учреждениях штат полностью укомплектован. Также в этом году наши школы примут еще 76 новых специалистов. Для педагогов действуют различные меры поддержки. Например, компенсацию аренды жилья уже получают 252 учителя.

В 2025 году за парты сядут 4 600 первоклассников. С 1 апреля до конца июня пройдет первый этап приема для семей, проживающих на закрепленной территории, и льготных категорий граждан. В настоящее время продолжается перевод малышей из дошкольных групп. С 6 июля по 5 сентября предоставят возможность записать ребенка на свободные места.

Подать заявку можно через портал госуслуг Московской области. Работает горячая линия по номеру: 8 (4967) 63-61-74.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал Воробьев.