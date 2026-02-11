Порядка 150 кормушек для птиц изготовили и развесили в Люберцах в рамках экологической акции

В городском округе Люберцы в рамках традиционной экологической акции «Покорми птиц» было изготовлено и размещено порядка 150 кормушек для пернатых. Одно из мероприятий 9 февраля прошло возле дошкольного отделения гимназии № 1 (ул. Красноармейская). К акции присоединился глава округа Владимир Волков, депутаты местного Совета депутатов, школьники и дошколята. Совместными усилиями установили 30 кормушек и скворечников, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Акция «Покорми птиц зимой» в городском округе проводится с 2019 года и уже стала доброй традицией. За это время в парках Люберец установлено 15 крупных стационарных кормушек, что способствует увеличению числа зимующих птиц и сохранению их видового разнообразия.

«Зима в этом году снежная, пернатым сложно добывать пропитание, поэтому воспитанники вместе с педагогами решили взять на себя заботу о маленьких обитателях округа и регулярно их подкармливать. Скоро весна, а пока в наших с вами силах помочь братьям меньшим перезимовать!» — отметил глава округа Владимир Волков.

Кроме того, в декабре 2025 года по инициативе администрации стартовала новая акция «Помоги перезимовать». Мероприятия прошли в парке «Чемпион» в Дзержинском и в парке «Лесная Пушка» в Октябрьском. В последнем также состоялся выпуск семей алтайских белок: для них оборудовали специальные домики и установили вендинговый автомат для кормления животных.

Акция «Покорми птиц» продлится в Подмосковье до 1 апреля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье продолжают открывать новые парки.

«Считаю эту работу важной, как и наполнение парков всем, что радует человека, что позволяет ему проводить там больше времени. Это могут быть кафе, это могут быть творческие различные мероприятия, спортивные состязания. Все это — важная работа, и я благодарен, что такую работу успешно проводят наши коллеги, но всегда есть, к чему стремиться», — сказал губернатор в ходе своего ежегодного обращения к жителям Подмосковья.