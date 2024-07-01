Порядка 1,5 тыс детей из Подмосковья отдохнут на море во вторую смену

Во вторую смену летнего отдыха порядка 1,5 тыс. подмосковных детей отправились в лагерь на море, сообщает пресс-служба Минсоцразвития Подмосковья.

«Для многих детей это будет первый опыт путешествия на море. Напомню, что первую лагерную смену на Черноморском побережье провели более 1 тыс. наших ребят», — рассказала первый заместитель председателя правительства Подмосковья Людмила Болатаева.

Программа в лагере включает разнообразные мероприятия: плавание, игры на пляже, экскурсии по окрестностям, занятия спортом и творческие мастер-классы. Дети смогут познакомиться с местными традициями и культурой, завести новых друзей и просто хорошо провести время в четырех детских лагерях Анапы, Туапсе и Геленджика.

В ведомстве напомнили, что дети из семей с низким доходом, дети-сироты, дети с ограниченными возможностями, а также дети участников специальной военной операции получают бесплатные путевки в оздоровительные учреждения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Понимаю, что главы уделяют особое внимание проверке, состоянию летних лагерей, чтобы там все соответствовало стандартам. Считаю эту работу очень важной», — сказал глава региона.