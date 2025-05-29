Порядка 14 тысяч педагогов повысили свою квалификацию с начала года

Педагоги и управленческие кадры образовательных организаций Московской области проходят обучение по программам дополнительного профессионального образования, сообщили в пресс-службе министерства образования региона.

«Только за первые пять месяцев 2025 года 13892 педагогов уже прошли обучение по программам повышения квалификации и переподготовки. Это говорит о высокой мотивации учителей к профессиональному росту и их стремлении соответствовать современным требованиям», — подчеркнула министр образования Московской области Ингрид Пильдес.

По словам министра, последовательная и системная работа по профессиональному развитию педагогов остаётся одним из приоритетов образовательной политики Московской области и важной частью стратегии повышения качества образования в регионе.

Для работников сферы образования в регионе разработано более 100 программ повышения квалификации и 50 программ профессиональной переподготовки. Среди востребованных тем — управление образовательной организацией, развитие функциональной грамотности, методика преподавания отдельных предметов на углублённом уровне, воспитание патриотизма и гражданственности обучающихся и другие.

В 2024 году более 42 000 педагогов повысили свое профессиональное мастерство. Кроме того, центры непрерывного повышения профессионального мастерства организовали 1 672 мероприятия, в которых приняли участие более 89 000 человек. Это вебинары, мастер-классы, конкурсы профессионального мастерства, тренинги и другие современные форматы обучения.

В 2025 году уже 12 444 учителя приняли участие в региональном исследовании профессиональных компетенций, направленном на оценку и развитие ключевых навыков и знаний современных педагогов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что из года в год поддержка учителей в Подмосковье по различным направлениям становится все более заметной.