Порядка 1,4 тыс участников СВО Подмосковья получили выплаты вместо земли

В Московской области с начала года была внедрена новая мера поддержки для участников специальной военной операции и семей погибших бойцов, которая заключается в выплате 500 тысяч рублей вместо земельного участка. С начала года выплату получили около 1 400 жителей региона на общую сумму более 400 млн рублей, сообщает пресс-служба министерства социального развития Московской области.

«Новая мера поддержки позволила поддержать как самих участников специальной военной операции, так и семьи погибших бойцов. Напоминаю, что подать заявление на выплату взамен земельного участка и прикрепить необходимые документы можно в электронном формате через портал госуслуг», — сказала вице-губернатор Подмосковья Людмила Болатаева.

Выплату могут оформить участники специальной военной операции, которые были удостоены звания Героя Российской Федерации или награждены орденами России за заслуги, проявленные в ходе участия в СВО. Важно отметить, что для получения выплаты необходимо иметь удостоверение ветерана боевых действий и постоянное место жительства в Московской области на день завершения участия в операции.

Кроме того, поддержка также распространяется на семьи участников специальной военной операции, которые погибли в результате ранения, травмы, контузии или заболевания, полученных ими во время выполнения служебных обязанностей.

Подать заявление на получение выплаты можно через региональный портал государственных услуг по ссылке.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что власти региона видят обратную связь и делают все, чтобы бойцы знали: о семьях, которые находятся здесь, обязательно позаботятся и уделят внимание.

«У нас активно работает фонд «Защитники Отечества». Его главная задача — уделять максимальное внимание семье. Проблемы у них могут быть самые разные, в том числе бытовые, связанные с образованием, посещением кружков. Это, казалось бы, мелочи, но они очень важны для семьи», — сказал Воробьев.