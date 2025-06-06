Порядка 13 тыс специалистов трудятся в учреждениях соцобслуживания Московской области

Секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России», спикер Мособлдумы Игорь Брынцалов рассказал, что в регионе реализуются различные инициативы, направленные на улучшение условий труда социальных работников, включая программы по улучшению жилищных условий и инфраструктуры учреждений, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Сегодня в учреждениях социального обслуживания Московской области трудятся 12,7 тысяч специалистов — это люди с большим сердцем и невероятной силой духа. Мы понимаем, насколько важен их труд. Активисты подмосковной „Единой России“, депутаты навестят в профессиональный праздник наших дорогих соцработников, скажут им слова благодарности и вручат подарки», — сказал секретарь Московского областного регионального отделения «Единой России».

Помимо того, Игорь Брынцалов отметил, что «Мособлдума и Правительство Московской области стараются создавать для работников соцучреждений достойные условия. В частности, принят закон для сотрудников, не имеющих жилых помещений на территории Московской области. Для них установлена ежемесячная выплата в размере от 20 до 30 тысяч рублей. Её получают почти 400 специалистов».

«Размер выплаты для семейной пары, работающей в социальном учреждении, составит от 30 до 45 тысяч рублей. Подать заявление на выплату можно на региональном портале госуслуг», — прокомментировал Игорь Брынцалов.

Кроме этого, предусмотрены и выплаты для молодых специалистов, сообщил Брынцалов.

«Денежная выплата работникам — выпускникам образовательных организаций, впервые поступившим на работу в учреждение социального обслуживания, выплачивается в размере 50 тысяч рублей при поступлении на работу, 100 тысяч рублей по окончаниивторого года работы», — рассказал Брынцалов.

Для привлечения специалистов в Подмосковье также реализуется проект «Приведи друга».Так, предусмотрена денежная выплата работнику организации, который пригласил знакомого специалиста для трудоустройства на вакантную должность из числа наиболее востребованных профессий, и приглашенный специалист успешно прошел испытательный срок после заключения трудового договора. Благодаря проекту на территории региона трудоустроено 115 специалистов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что почти 70 автомобилей неотложной помощи поступило в подмосковные медучреждения в 2024 году. Они были закуплены в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

«В этом году поставили 68 неотложек — по 8 в Московской областной детский хоспис и Балашихинскую больницу, 3 — в Лобненскую, а также в Воскресенскую, Серпуховскую, Солнечногорскую и другие наши медучреждения. Кроме того, до конца 2024-го в разные уголки Подмосковья поступят 77 машин „скорой“», — сказал губернатор.