Порядка 1200 камер видеонаблюдения работает в Лыткарине

«Безопасный регион» — единая система видеонаблюдения. На данный момент в Лыткарине размещены 1179 камер. Больше всего камер стоит в подъездах — их свыше 400. Дороги, скверы, остановки и парковки контролируют около 390 камер, сообщили в пресс-службе местной администрации.

Также завершается второй этап работ по благоустройству в лесопарке «Волкуша» — будут установлены камеры на территории всего лесопарка, что позволит усилить безопасность.

В первую очередь места установки камер определяет полиция. К примеру, даже если в доме проведены собрания ОСС и получены согласия жителей на установку видеокамер, то очередность их установки всё равно определяет полиция.

«Эффективность наглядна: 9 января камеры „Безопасного региона“ выявили хулигана, повредившего остановку на Песчаной улице. Личность хулигана была установлена, а остановка будет ремонтироваться за его счет», — сказала директор муниципального казенного учреждения «Единая дежурно-диспетчерская служба Лыткарино» Светлана Мещерякова.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что важную роль в обеспечении безопасности в регионе играют современные технологии. Губернатор также особое внимание уделил эффективности работы системы «Безопасный регион».

«Все, что связано с безопасностью наших жителей и в новых микрорайонах, и там, где есть старая застройка, очень важно координировать умело — с применением всех современных технологий. Здесь я, прежде всего, имею ввиду видеонаблюдение — систему „Безопасный регион“, — подчеркнул Воробьев.