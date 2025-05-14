Порядка 100 тыс школьников проведут «Умные каникулы» в Подмосковье

С 5 по 28 июня учащиеся 2–8 и 10-х классов Московской области смогут принять участие в региональном проекте «Умные каникулы». Об этом сообщает пресс-служба Минобразования Подмосковья.

«В 2025 году в проекте задействовано 97 тыс. школьников из 100 общеобразовательных организаций региона. Он реализуется в рамках государственной программы Московской области «Образование Подмосковья», — рассказала министр образования Ингрид Пильдес.

На реализацию проекта каждой школе выделяется финансирование в размере от 1,5 до 2 миллионов рублей. Средства направляются на оплату труда педагогов и организацию выездных мероприятий.

Программа «Умных каникул» включает пять треков: интеллектуальный, общественно-активный, патриотический, спортивный и культурный. Содержание каждого направления адаптировано под разные уровни образования — от начального до среднего.

«Традиционно в рамках проекта пройдут межмуниципальные спортивные соревнования, а фишкой этого года станут «Математические бои». Школьников ждут экскурсии, поездки в театры, музеи, на предприятия. Запланированы встречи с учеными, бизнесменами, деятелями культуры и спорта», — подчеркнула Ингрид Пильдес.

Каждое мероприятие завершится созданием образовательного проекта, в котором участники представят собственный взгляд на полученные знания и впечатления.

Проект «Умные каникулы» станет частью летней оздоровительной кампании, о старте которой ранее сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что важно убедиться, что в Московской области достаточно учителей, которые способны дать детям образование высокого уровня.

«Каждый министр, <…> социальная сфера должны быть убеждены, что наши врачи, учителя в наличии, что готовы принять детей и дать соответствующее образование. Высокого качества образование», — сказал Воробьев.