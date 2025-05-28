Порядка 100 тыс летних цветов украсят улицы и общественные пространства Истры

Порядка 100 тыс. летних цветов украсят городские улицы и общественные пространства муниципального округа Истра. Специалисты МБУ «ДОДХИБ» приступили к высадке петуний, бегоний, гортензий и других видов растений. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Уже сейчас 8 тыс. петуний украшают Давыдовский круг, и почти 100 гортензий высадили на подъезде к Новоиерусалимскому монастырю и в сквере Крест.

Высадка цветов продолжится. Эффектные яркие клумбы украсят не только Истру, но и Дедовск, Снегири, Кострово, Глебовский, а также поселок Гидроузла им. Куйбышева, Новопетровское и Курсаково.

Закончить высадку всех растений МБУ «ДОДХИБ» планирует к 15 июня.

Чтобы эта красота продолжала радовать жителей и гостей мунициплатного округа Истра, сотрудники МБУ «ДОДХИБ» будут ежедневно ухаживать за цветами: поливать, полоть, рыхлить землю и подкармливать растения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.