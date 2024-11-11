Порядка 100 лицеистов посетили фестиваль школьных музеев в Химках

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В выставочном комплексе «Артишок» в Химках провели экскурсии для юных химчан. Участниками открытого урока стали около 100 учеников лицея № 7. Гости познакомились с сотнями уникальных экспонатов и узнали историю родного города, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

На стендах — более 500 экспонатов из 19 музеев школ. Экспозиция состоит из предметов времен Великой Отечественной войны, трофеев специальной военной операции и редких находок города. Еще одна важная часть выставки — стенд химкинских краеведов.

В качестве экскурсоводов — ученики школ и историки. Посетить фестиваль можно бесплатно со среды по воскресенье с 10:00 до 18:00. Работать выставка будет до 5 декабря.

На фестивале представили обновленную экспозицию виртуального музея «Химки 1941-1945 — все для фронта, все для Победы». Проект позволяет погрузиться в историю города, ознакомиться с уникальными архивными материалами, документами, реликвиями.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.