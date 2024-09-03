Порядка 1 тыс человек посетили фестиваль ударной музыки в Егорьевске

В Егорьевске в выходные состоялся первый фестиваль ударной музыки. В крупнейшем парке города собралось порядка 30 артистов и около 1000 слушателей. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Мероприятие организовал Молодежный центр «Маяк» совместно со школой игры на барабанах «DrumSkill». Перед гостями выступили ученики и педагоги школы.

Как отмечают создатели, идея фестиваля зародилась давно. Главным в нем было объединить поколения через разные направления музыки — живые ударные, вокальное исполнение и электронные семплы в сопровождении светового шоу.

Гостями мероприятия стали ученики и педагоги Selfstyle Crew. Это сообщество, которое уже более 20 лет развивает брейкинг на юго-востоке Подмосковья. Впервые парни из команды SelfStyle ворвались на подмосковную сцену в 2004 г. с ярким и мощным стилем.

В финале музыкальной программы выступила молодой кавер-группы, которая исполнила всеми известные хиты.

«Мы планируем развиваться и приглашать больше гостей. В нашем городе много талантливых музыкантов, которые могут себя показать на сцене перед гостями», — отметил начальник отдела координации молодежных программ и мероприятий молодежного центра «Маяк» Сергей Смирнов

На счету молодежного центра уже немало мероприятий, которые помогают развиваться творческой молодежи округа. Ранее центр выступил организатором таких уже полюбившихся в Егорьевске фестивалей как «Жаркое лето», «Добродень», фестиваль уличной культуры «Открытый город» и другие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха.

Глава региона отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.