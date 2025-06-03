Порядка 1 га приведут в порядок в Щелкове в рамках благоустройства сквера

В начале апреля в городском округе Щелково приступили к работам по благоустройству сквера у дома № 11 по Пролетарскому проспекту. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«На сегодняшний день новая точка притяжения уже приобретает видимые очертания», — рассказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

В рамках работ здесь обустроят удобный тротуар, чтобы потоки пешеходов и велосипедистов не пересекались; установят современные, стильные энергосберегающие фонари. На остановке возле дома № 11 будет смонтирован красивый навес для комфортного ожидания транспорта. Также в рамках благоустройства оборудуют камеры видеонаблюдения системы «Безопасный регион», проведут озеленение, установят скамейки, качели и урны.

Общая площадь благоустройства составит почти 1 га.

Работы ведутся в рамках национального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что инфраструктура Подмосковья должна соответствовать ожиданиям жителей.

«В растущем регионе <…> инфраструктура должна соответствовать тому, что ждет человек, чтобы жизнь была комфортной, удобной. Это непростая задача, но очень интересная», — сказал Воробьев.