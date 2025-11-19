Попытка кражи в гипермаркете в Щелкове пресечена росгвардейцами

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, пытавшегося вынести товары из гипермаркета на Пролетарском проспекте в Щелкове. Инцидент произошел после срабатывания тревожной кнопки, сообщает пресс-служба Росгвардии Московской области.

Сигнал о срабатывании тревожной кнопки поступил на пульт централизованного наблюдения вневедомственной охраны. Росгвардейцы оперативно прибыли в магазин на Пролетарском проспекте.

В торговом зале мужчина взял с полок торт и элитную водку и направился к выходу, не оплатив товары. На выходе его задержали сотрудники Росгвардии.

Задержанным оказался 40-летний житель Фрязино. Его передали полиции для дальнейшего разбирательства.

В Московской области работает Главное управление региональной безопасности, в чьем ведении находятся камеры системы видеонаблюдения «Безопасный регион», помогающей обеспечивать правопорядок. Всего в регионе установлено более 132 тыс. таких камер, они есть на коммерческих и соцобъектах, в транспорте и местах массового скопления людей, на подъездах домов и т. д. С их помощью удается быстро находить преступников и нарушителей общественного порядка, а также оперативно пресекать возможные нарушения.