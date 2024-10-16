Популяция серого журавля в Подмосковье постепенно увеличивается

Специалисты, которые ведут мониторинг редких видов для министерства экологии Подмосковья, провели наблюдение за скоплениями серых журавлей в государственном природном заказнике Журавлиная Родина, расположенном на землях Талдомского и Сергиево-Посадского округов, сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщили биологи, численность предотлетных скоплений остается на стабильном уровне. Зафиксированные лишь с одной точки наблюдения стаи состояли более чем из 300 особей. Это позволяет сделать вывод о том, что серый журавль в Подмосковье чувствует себя хорошо.

Популяция серого журавля в регионе постепенно увеличивается, хотя в Красной книге Московской области он числится под 3 категорией — Редкий гнездящийся вид. В начале прошлого столетия журавль был распространен по всей территории Подмосковья, затем встречался только в окраинных районах севера и северо-запада, особенно в Талдоме и Сергиево-Посадском округе. На сегодняшний день существует три группировки серых журавлей — северная, восточная и западная, общее количество гнездящихся пар составляет от 150 до 170.

Биологи отмечают, что успешное сохранение популяции серых журавлей в Подмосковье стало возможным благодаря комплексному подходу, включающему научные исследования, природоохранные мероприятия и активное участие общественности.

Помимо Журавлиной родины, журавлей можно встретить в нескольких особо охраняемых природных территориях Московской области: Душоновские болота в округе Щелково, Дубравна в Талдоме, Озера Большое и Малое Соколово и Аринкинский в Лотошине, Саньковский в Клину, Чередовский в Волоколамске, проектируемом природном парке Верхнерузско-Москворецкий и ряде других.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что тема экологии актуальна для Московской области.

«Тема экологии всегда актуальна для любой территории, в том числе, для Подмосковья, где живет, отдыхает, гуляет, работает большое количество людей. Мы поставили задачу, чтобы в территориях, в городах Подмосковья не было „грязных“ предприятий, которые существенно влияют на экологию, доставляют хлопоты жителям. Эта работа ведется весьма успешно», — сказал Воробьев.