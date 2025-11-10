Подмосковные леса — дом для разнообразных видов, многие из которых требуют особого внимания и охраны. Жители Московской области задаются вопросом относительно численности одного из таких животных — обыкновенной рыси. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии региона.

Это млекопитающее занесено в Красную книгу Московской области под I категорией (вид, находящийся под угрозой исчезновения). В конце XIX — начале XX веков рысь постоянно обитала в северном и восточном Подмосковье, но в 1990-х годах регулярно регистрировалась лишь на территории Госкомплекса «Завидово» и в Шатуре, изредка заходя также в приграничные округа.

«Каждая встреча с рысью в подмосковных лесах — это ценное свидетельство, подтверждающее, что наши усилия по сохранению природы дают результаты. Наша задача — в поддержании хрупкого природного баланса и создании особо охраняемых природных территорий», — заметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Стабильность популяции рыси напрямую зависит от основной кормовой базы — зайца-беляка. Пока их численность в Подмосковье остается на низком уровне, мы не можем ожидать значительного роста числа рысей. Даже в период максимальной численности зайца-беляка в середине 1980-х годов, расчетная численность рыси в регионе не превышала 26–51 особи.

В 2025 году на территории региона было зафиксировано всего 3 встречи с данным видом — в Орехово-Зуевском городском округе, Волоколамском и Дмитровском муниципальных округах.

За несколько лет собрана следующая статистика встреч с животным: в 2020 году было зафиксировано — 22 особи, в 2021 — 21, в 2022 — 30, в 2023 — 60, в 2024 — 28.

По статистике, динамика численности рыси на данный момент остается низкой. В Минэкологии нет информации об увеличении популяции обыкновенной рыси.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона. Он поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.