Популярный российский чай запретили в Белоруссии

В Белоруссии запретили продавать российский чай «Принцесса Канди» и «Гита»

В Белоруссии снимают с продажи четыре вида пакетированного чая, который производится в РФ, — «Гита» и «Принцесса Канди», по два вида от каждого бренда. По данным Минздрава страны, эта продукция не соответствует требованиям по микробиологическим показателям безопасности, сообщает «Царьград» .

Соответствующее постановление подписал заместитель министра здравоохранения и главный санитарный врач Белоруссии Александр Тарасенко. Он отметил, что остатки указанных партий «небезопасной продукции» сняты с продажи и уже изымаются с магазинных прилавков.

После соответствующих сообщений ООО «ОРИМИ», которая производит «Гиту» и «Принцессу Канди», начала собирать документы для доказательства соблюдения компанией процессов производства, хранения и транспортировки продукции.

«ОРИМИ» также производит чаи брендов Greenfield, Tess и «Принцесса Ява», кофе Jardin и «Жокей».