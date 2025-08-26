Популярность рислинга в России растет, несмотря на высокую кислотность

В последнее время Москва и Санкт-Петербург показывают растущий интерес к рислингу, хотя традиционно россияне предпочитают сладкие напитки. По мнению независимого винного консультанта и составителя винной карты бара Riesling Boyz Юлии Ломи, это интересный феномен, учитывая особенности национальных вкусовых предпочтений, пишет Сноб .

Специалисты часто говорят о «сибирском» или «российском геноме вкуса», который исторически формировался вокруг крепких и сладких напитков. Это объясняет, почему кислотный рислинг долгое время не находил широкого признания среди российских потребителей.

В настоящее время эксперты отмечают изменение тенденций и готовы поделиться рекомендациями, как выбрать качественный российский рислинг, ориентируясь на информацию, указанную на этикетке.

На Руси популярностью пользовалась медовуха, а в царской России предпочитали сверхсладкое шампанское типа doux. Интересно, что даже Пушкин заказывал игристые вина с невероятным содержанием сахара — около 300 граммов на литр, что французские производители считали излишне сладким.

В советское время вкусовые предпочтения россиян не изменились. Импортные напитки уступили место отечественным полусладким винам, среди которых особенно выделялись натуральные «Киндзмараули» и «Хванчкара». Также большой популярностью пользовались портвейны и другие крепленые вина с высоким содержанием сахара.

Освежающее белое вино с яркой кислинкой — рислинг — становится все более популярным среди российских потребителей уже в настоящем времени, хотя раньше такой стиль был непривычен для отечественного рынка. Популярность этого напитка начала расти только в 2010-х годах. До этого винный рынок России был преимущественно занят грузинскими и молдавскими винами, особенно в 1990-е годы.

Ключевым фактором изменения вкусовых предпочтений стало развитие ресторанной культуры и растущий интерес к эногастрономии — науке о сочетании еды и вина. С появлением профессиональных сомелье, которые составляли винные карты, ориентируясь на европейские тенденции, рислинг, занимавший лидирующие позиции в Европе, постепенно вошел в моду и в России.