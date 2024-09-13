«Популизм»: в Госдуме скептичны к предложению призывать в ВС РФ всех мужчин
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Депутат Госдумы Максим Иванов заявил, что предложение о введении всеобщего призыва в ВС РФ, в том числе для граждан с ограничениями по здоровью, вряд ли будет реализовано, сообщает Инфо24.
Ранее глава Совета по правам человека Валерий Фадеев заявил о необходимости вернуться к практике всеобщего призыва, поскольку, по его словам, «мир находится в состоянии продолжительной войны». Фадеев предложил задействовать в армии даже молодых людей с ограничениями по здоровью. По мнению правозащитника, таких призывников можно направить, например, на работу по кухне или в штабах.
Однако, по словам депутата Иванова, подобные предложения являются популизмом.
«Служба в армии — это почетная обязанность каждого гражданина страны, но вместе с тем я считаю подобные предложения популизмом. Почему? Потому что у нас есть люди больные, есть те, кто учится, и всех грести под одну гребенку, наверное, несправедливо», — пояснил законодатель.
Иванов также отметил, что количество подлежащих призыву молодых людей определяется Генеральным штабом ВС РФ в соответствии с необходимостью комплектования воинских частей. При этом, по его мнению, всеобщий призыв может привести к нехватке ресурсов и другим нежелательным последствиям.