Попавший в окружение украинец записал предсмертное видео «с пациками»

Боец ВСУ записал предсмертное видео из российского окружения, но место, из которого велась запись, осталось неизвестно, сообщает Lenta.ru .

Украинское видео разместил у себя Telegram-канал Military Theme Z.

На нем видно, как украинский военный показывает обстановку, а также говорит, что его «с пациками» уже окружили со всех сторон. Кроме того, вдалеке слышна русская речь и звуки прилета снарядов.

«Короче, ждем… Всех люблю», — сказал солдат, а затем видео обрывается.

Данный ролик обнаружили в соцсети TikTok, она очень популярна среди украинских бойцов.