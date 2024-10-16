Поощрение и интерес: как помочь ребенку улучшить результаты в школе

Учитель математики Андрей Шелудько заявил, что в низких оценках в школе не всегда виноват только ребенок, и для улучшения ситуации надо поощрять скорее процесс, чем результат, сообщает «Секрет фирмы» .

«Если ребенок по-настоящему заинтересован в предмете, он будет искренне стремиться узнавать больше и глубже вникать в материал», — отметил преподаватель.

По его словам, полезно будет показать, как школьные знания можно применить в жизни, обратить внимание на распорядок дня и поговорить с учителями. Важны не только оценки в дневнике, но и старания, стремления, искренний интерес.

Для ребенка в определенном возрасте очень важна вовлеченность родителей в учебный процесс, так он чувствует себя заметным и значимым. Кроме того, дети не всегда могут четко объяснить, в чем причина неудачи — здесь поможет беседа с преподавателем, заключил Шелудько.