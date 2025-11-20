Помощник волоколамского городского прокурора дал советы по противодействию мошенникам

Помощник волоколамского городского прокурора Александр Паненков на встрече с жителями отметил, что злоумышленники обычно работают по заранее подготовленным сценариям, выявляя в ходе разговора темы, которые вызывают эмоциональный отклик у собеседника. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

«Они могут использовать желание заработать или подешевле приобрести что-то. Также мошенники используют запугивание, когда сообщают, что персональные данные попали к злоумышленникам и могут пропасть деньги. Все это делается срочно», — рассказал помощник прокурора.

Наиболее эффективный способ защиты — просто положить трубку. Дело в том, что мошенники стремятся захватить внимание, запутать человека продолжительным разговором, не дать ему времени осмыслить ситуацию. Еще один вариант — ответить, что вы находитесь недалеко от отделения банка или МФЦ и лично во всем разберетесь.

Если гражданин все же стал жертвой обмана, в первую очередь ему следует обратиться в ближайший отдел полиции и в свой банк.