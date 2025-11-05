Помощник прокурора Солнечногорска рассказал школьникам о мошенниках

Помощник прокурора Солнечногорска Кирилл Зобнин провел урок для старшеклассников гимназии № 6, на котором объяснил, как защититься от мошенников. Об этом сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Зобин перечислил наиболее частые способы обмана: фишинговые ссылки, звонки от лже-банков или сообщения в соцсетях от взломанных аккаунтов друзей. Представитель прокуратуры подчеркнул, что любое внезапное обращение с просьбой перевести деньги или сообщить личные данные должно сразу насторожить.

«Никогда не сообщайте никому коды из SMS и данные своей карты. Если звонок кажется подозрительным — просто положите трубку», — отметил Кирилл Зобнин.

В случае, если жертвой обмана все же стал, нужно незамедлительно звонить по номерам 102 или 112, а также сохранить все данные о злоумышленнике. Подобные профилактические встречи организуются регулярно не только для школьников, но и для пожилых людей.