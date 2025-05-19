Помощник клинского прокурора выступила перед жителями в клубе «Активное долголетие»

Спикер привела примеры действий аферистов против жителей Клина. Пенсионеры узнали об искусственном интеллекте, который сегодня используют преступники.

Он может создавать полные образы людей, копировать их голос, жесты и манеры. Кроме того, они узнали о том, что в современных реалиях преступники могут копировать и подделывать официальные сайты госорганов РФ.

Помощник прокурора призвала всех не разговаривать с мошенниками — они записывают речь и затем используют ее против других. Не верить их словам и не переживать, а сразу обращаться в полицию.

В начала 2025 года в округе ежедневно продолжают борьбу со случаями дистанционных мошеннических схем. Уже зафиксировано более 100 правонарушений.

Сотрудники прокуратуры подготавливают иски и рассматривают каждое уголовное дело.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. Так, на оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.