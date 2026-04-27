Помощник городского прокурора Домодедова рассказал про схемы мошенников в сети

В Домодедово сотрудникам машиностроительного завода помогли обезопасить себя от интернет-мошенников. О том, какие схемы используют злоумышленники для обмана граждан, рассказал старший помощник городского прокурора Жаргал Лыгденов, сообщила пресс-служба подмосковной прокуратуры.

Число киберпреступлений продолжает увеличиваться: в прошлом году на территории Домодедово было зафиксировано 695 заявлений от пострадавших — это на 20 случаев больше, чем ранее. Преступники осваивают все более изощренные приемы, в том числе дропперство — метод, при котором жертву просят перевести средства, поступившие на ее банковскую карту.

Кроме того, в ход идут нейросети, с помощью которых подделываются голоса и изображения, чтобы выдавать себя за других людей. В связи с этим рекомендуется сохранять бдительность при подозрительных звонках и ни в коем случае не разглашать личную информацию. Еще один совет: с осторожностью пользуйтесь VPN-сервисами, поскольку отдельные приложения могут быть заражены вредоносным программным обеспечением.