Помощь в трудный момент: как в России получить пособие на погребение

Депутат Иванов: оформить пособие на погребение можно на «Госуслугах»

Председатель Общероссийского движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что каждый россиянин может получить пособие на погребение умершего родственника, а некоторые категории граждан — и дополнительную компенсацию затрат на памятник, сообщает RT .

«Сумма выплаты в 2025 году составляет 9165 рублей, но в некоторых регионах, включая Москву, предусмотрены дополнительные доплаты. Это значит, что общий размер помощи может быть значительно выше», — сказал Иванов.

По его словам, эти выплаты предусмотрены федеральным законом «О погребении и похоронном деле», оформить их можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.

Инвалиды и ветераны имеют право на дополнительную социальную помощь. Гражданам лучше внимательно изучать свои права и обращаться за поддержкой к государству, заключил парламентарий.