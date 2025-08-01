Помощь в трудный момент: как в России получить пособие на погребение
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Председатель Общероссийского движения «Россия Православная», депутат Брянской областной думы Михаил Иванов заявил, что каждый россиянин может получить пособие на погребение умершего родственника, а некоторые категории граждан — и дополнительную компенсацию затрат на памятник, сообщает RT.
«Сумма выплаты в 2025 году составляет 9165 рублей, но в некоторых регионах, включая Москву, предусмотрены дополнительные доплаты. Это значит, что общий размер помощи может быть значительно выше», — сказал Иванов.
По его словам, эти выплаты предусмотрены федеральным законом «О погребении и похоронном деле», оформить их можно через портал «Госуслуги» или в Социальном фонде России.
Инвалиды и ветераны имеют право на дополнительную социальную помощь. Гражданам лучше внимательно изучать свои права и обращаться за поддержкой к государству, заключил парламентарий.