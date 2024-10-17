Помощь фронту от жителей Павлово-Посадского городского округа

В местную общественную приемную партии «Единая Россия» Павлово-Посадского городского округа обратился неравнодушный житель округа с информацией о том, что он хочет передать генератор для бойцов в зону специальной военной операции, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Генератор — устройство, которое трансформирует механическую энергию в электрическую. Он используется для электрификации различных объектов при отсутствии, проблемах с электроснабжением (скачки напряжения), или когда его невозможно провести.

Житель совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии «Единая Россия» Натальей Золиной и активистами Молодой Гвардии Единой России смог лично передать купленное устройство для солдат СВО, которое уже в ближайшее время отправится с гуманитарным конвоем на фронтовые районы.

«Мы всегда очень рады видеть активных и неравнодушных жителей нашего округа, которым небезразлична судьба страны и жизнь земляков. Сегодня, совместно с исполнительным секретарем местного отделения партии „Единая Россия“ Натальей Золиной и активистами Молодой Гвардии Единой России житель Павловского Посада, Юрий, смог передать генератор, который в ближайшее время будет отправлен в зону специальной военной операции. Мы выражаем благодарность Юрию за проявленную помощь, инициативу и уверены, что переданное устройство очень поможет нашим бойцам и облегчит множество ситуаций», — прокомментировал руководитель местной общественной приемной партии «Единая Россия» Ксения Бунина.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.