Помочь животным: в Вологодской области проконтролируют скопления бездомных собак

Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов намерен обсудить с экспертами и приютами вопрос отлова безнадзорных животных. В ближайшее время там займутся контролем их скопления, сообщает «Бриф24» .

Сегодня в регионе открыт вопрос гуманной эвтаназии уличных собак, специалисты занимаются изучением нужд приютов и кормовой базы.

Закуплены более 250 камер для мониторинга ситуации на улицах. Пока в регионе более тысячи неработающих комплексов: они направляют сигнал на ограниченный источник и не передают данные в объединенный центр.

В свою очередь в Московской области служба по отлову бездомных животных приняла за 2 года 24 тысячи звонков. Диспетчеры дают консультации и оказывают помощь населению по разным вопросам: основной задачей остается прием заявок по программе ОСВВ — Отлов-стерилизация-вакцинация-возвращение в прежнюю среду обитания.