Пользователям соцсети Х разрешили публиковать порно в аккаунтах
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По информации портала TechCrunch, социальная сеть Х обновила правила пользования платформой. Теперь пользователи могут размещать в своих аккаунтах контент для взрослых, в том числе порно-ролики, сообщает РИА Новости.
Согласно новым правилам, такой контент может публиковаться на платформе «по обоюдному согласию». Его должны помечать как «носящий деликатный характер». Эти условия касаются и материала, созданного при помощи ИИ.
Есть и некоторые ограничения. Пользователи младше 18 лет и те, кто не указал свой возраст во время регистрации, не смогут видеть такой контент.
Ранее выяснилось, что россияне предпочитают смотреть короткие видео в «ВКонтакте». Кроме того, почти половина аудитории ресурса ежедневно публикует также собственные истории.