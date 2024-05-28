Большинство россиян смотрят shorts во «ВКонтакте»

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Опрос «ВКонтакте» показал, что большинству пользователей нравится смотреть короткие вертикальные видео. Кроме того, почти половина аудитории ресурса ежедневно публикует также собственные истории, сообщается в пресс-релизе российской соцсети.

Многие респонденты признались, что предпочитают смотреть ролики про путешествия, кулинарию и животных. Поколение миллениалов зачастую включает клипы в 7-8 часов утра, а зумеры — перед сном.

Больше половины пользователей ответили, что любят посты с изображениями. Некоторые респонденты, в свою очередь, используют соцсеть для прослушивания музыки.

Также участники опроса признались, что питают симпатию к смешным роликам с пародиями на звезд, неудачными дублями и забавными танцами. Помимо этого, у россиян спросом пользуются фильмы и сериалы.

Среди картинок востребованы кадры в формате «Было/стало», снимки знаменитостей, атмосферные пейзажи и эстетика ностальгии по 90-м годам.

Исследование проводилось в марте–апреле 2024 года. Участие в опросе приняли 1200 человек из разных регионов России.