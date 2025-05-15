Пользователи жалуются на масштабный сбой в Рунете
В России не работают крупнейшие сервисы. Это связано с масштабным сбоем в Рунете, следует из данных на сайте Downdetector.
Пользователи жалуются на проблемы в работе «ВКонтакте», Telegram, Steam, «Кинопоиск», «Яндекс», «Госуслуги».
Кроме того, временно не работают приложения некоторых банков. Речь идет об «Альфа-Банке», «ВТБ», «Сбербанке».
Также зафиксированы проблемы в работе операторов связи, например, у «Билайна».
Причины сбоя на данный момент неизвестны.