Пользователи жалуются на масштабный сбой в Рунете

Общество

В России не работают крупнейшие сервисы. Это связано с масштабным сбоем в Рунете, следует из данных на сайте Downdetector.

Пользователи жалуются на проблемы в работе «ВКонтакте», Telegram, Steam, «Кинопоиск», «Яндекс», «Госуслуги».

Кроме того, временно не работают приложения некоторых банков. Речь идет об «Альфа-Банке», «ВТБ», «Сбербанке».

Также зафиксированы проблемы в работе операторов связи, например, у «Билайна».

Причины сбоя на данный момент неизвестны.